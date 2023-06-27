Маск вступился за русских Маск назвал безумием и жестокостью слова сенатора Грэма об убийстве русских

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск в Twitter назвал безумием и жестокостью высказывание американского сенатора Линдси Грэма об убийстве русских. Ранее украинские СМИ опубликовали видео, где Грэм сказал, что США удачно тратят деньги на Украине, так как результатом таких трат является смерть многих россиян. Позднее западные СМИ сообщили, что слова сенатора были склеены.

Было безумием и жестокостью с его стороны сказать такое, — написал Маск.

Миллиардер также встревожился после того, как предприниматель Дэвид Сакс предположил, что США могут начать призывать к «американизации» конфликта на Украине. По мнению Сакса, подобное может произойти в случае уничтожения Запорожской АЭС.

Предприниматель напомнил, что ранее сенаторы Грэм и Блюменталь внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию, в которой говорится о гарантиях НАТО в отношении Украины в случае уничтожения ядерного объекта в стране. Сакс подчеркнул, что вскоре после этого Киев начал говорить о планах РФ по ликвидации ЗАЭС. Он предположил, что если подобное произойдет, будет неизвестно наверняка, кто это сделал, однако СМИ «рефлекторно» обвинят Россию.