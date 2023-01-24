В США призвали отправить Зеленскому счет вместо танков Американский политик Каллесто: Зеленскому нужно отправить счет, а не танки

Фото: @Dankihot / (dankihot.com)/Global Look Press

Владимир Зеленский

Кандидат в Конгресс США от штата Флорида Чак Каллесто в своем Twitter-аккаунте призвал Вашингтон отправить президенту Украины Владимиру Зеленскому не танки, а счет. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не приняли окончательного решения относительно возможных поставок Украине танков Abrams.

[Сенатор США] Линдси Грэм только что призвал Соединенные Штаты направить танки Зеленскому после его поездки на Украину. Единственное, что нам нужно отправить Зеленскому, — это счет, — заявил Каллесто.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон не видит смысла в том, чтобы передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием. Она добавила, что передача наступательной бронетехники Киеву также лишена смысла из-за высокой стоимости ее обслуживания.

Министр обороны Германии Борис Писториус по итогам совещания контактной группы на авиабазе Рамштайн заявил, что страны НАТО и их союзники не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2. При этом он добавил, что Альянс продолжит оказывать Киеву военную помощь.

Обозреватель издания The Wall Street Journal Даниэл Самет ранее написал, что США следует отправить танки Abrams прямиком на Тайвань вместо Украины. По его словам, истинный геополитический центр тяжести и большая часть американских интересов сосредоточены именно в Индо-Тихоокеанском регионе.