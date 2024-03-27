В США призвали отправить гаитянских каннибалов на Украину The Federalist: Украину нужно вооружить гаитянскими каннибалами

Фото: Omar Martinez/dpa/Global Look Press

Граница Мексики и США

Украину нужно вооружить толпами гаитянских каннибалов, которые атакуют южную границу США, предложил обозреватель американского издания The Federalist Сэмюэл Мэнголд-Ленетт. По его словам, так решились бы сразу две проблемы — миграционный кризис и поддержка Киева.

Журналист добавил, что в то время, как на Украине продолжается вооруженный конфликт, южную границу США штурмуют нелегалы. По его словам, ряд штатов уже готовятся к наплыву мигрантов из Гаити, где на улицах орудуют банды и «верховодят каннибалы».

Так почему бы не подстрелить двух зайцев одним выстрелом и не вооружить Украину до зубов ордами озверевших мигрантов? — написал Мэнголд-Леннет.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на чиновников Украины, США и Европы сообщило, что за последние восемь лет Штаты создали на территории Украины 12 секретных объектов, все они находятся вблизи границы с Россией. По информации издания, таким образом страна превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой. Там также сказано, что спецслужбы США тесно сотрудничали с украинскими коллегами, включая нынешнего начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.