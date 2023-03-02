В США призвали отправить американцев в зону боевых действий на Украине

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Бывший член палаты делегатов от Западной Вирджинии, который был осужден за свое участие во вторжении в Капитолий, призвал в Twitter отправить на Украину граждан США, проголосовавших за финансовую помощь Киеву. Деррик Эванс высказал мнение, что некоторым американцам не помешает подобная практика.

Всех тех, кто голосовал за отправку денег на Украину, их детей и внуков нужно отправлять на войну первыми, — заявил Эванс.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что отношения НАТО и России не наладятся с окончанием специальной военной операции. По его словам, страны НАТО должны наращивать вложения в оборонный сектор. Он уточнил, что Альянс должен и дальше поддерживать Украину, так как это «в собственных интересах безопасности» НАТО. Кроме того, Столтенберг считает, что Альянс не избежит риска эскалации конфликта при расширении военной помощи Украине, зато возможная победа России представляет большую опасность для НАТО.

Представитель ЕС также предложил установить ставку возмещения расходов на уровне 90% взамен на «своевременные поставки боеприпасов». Он подчеркнул, что данная помощь очень важна для Украины, так как страна сможет таким образом продолжать противостоять России.