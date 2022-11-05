WSJ: остров Врангеля принадлежит США, а не России В WSJ призвали власти США отобрать у России остров Врангеля

Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Прибрежный ландшафт, остров Врангеля, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, Чукотский автономный округ, Россия

Издание The Wall Street Journal пишет, что власти США должны забрать у России остров Врангеля, расположенный в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. По мнению авторов статьи, размещенная на острове российская военная база может стать угрозой суверенитету Соединенных Штатов Америки. Россия удерживает остров с 1924 года, он должен принадлежать США, отмечают журналисты.

Остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и являющийся домом для некоторых из величайших природных чудес Земли, принадлежит США. Россия удерживает территорию США с 1924 года, — говорится в статье.

Адмирал ВМС США Чарльз Ричард ранее заявил, что конфликт на Украине продемонстрировал «угасающую мощь» военного сдерживания Вашингтона. По его мнению, США будет тяжело противостоять России и Китаю, в особенности из-за того, что американцы проиграли гиперзвуковую гонку.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис потребовал от Белого дома объяснений, почему Соединенные Штаты Америки и НАТО наращивают военное присутствие в Восточной Европе. По оценкам бывшего военного, Вашингтон разместил 100 тысяч солдат на территории Восточной Европы, а в Адриатическом море проводит учения американский авианосец.

Дэвис заявил, что США нагнетают страх вокруг ситуации на Украине. Он отметил, что участие Вашингтона в конфликте идет вразрез с интересами американской национальной безопасности и приведет лишь к эскалации.