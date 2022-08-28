В США призвали остановить финансирование Украины Конгрессмен США Бишоп призвал Белый дом прекратить финансирование Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп заявил, что США не должны больше отправлять Украине «ни единого доллара». В беседе с изданием The American Conservative он отметил, что Белому дому надо бы сосредоточиться на внутренних проблемах.

Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о трех миллиардах. Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы, — рассказал конгрессмен.

Он назвал непрекращающееся финансирование Украины подтверждением политики президента Джо Байдена «Америка в последнюю очередь».

Ранее стало известно, что 24 августа США выделили Украине крупнейший пакет военной помощи в размере $2,98 млрд. Об этом объявил Джо Байден, пояснивший, что помощь приурочена ко Дню независимости Украины. Киев получит помощь в виде оружия и снаряжения.