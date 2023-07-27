В США призвали ограничить военную помощь Украине Конгрессмен Оглс призвал Байдена ответить о финансировании неонацистских формирований на Украине

Фото: МО Украины

Конгрессмен-республиканец Эндрю Оглс призвал ограничить военную помощь Украине до момента, пока президент США Джо Байден не ответит, не передается ли финансирование и оружие, которое поставляет Киеву Вашингтон, неонацистским формированиям. Оглс внес на рассмотрение соответствующий законопроект, сообщает Lenta.ru.

Запретить помощь в рамках инициативы содействия безопасности Украины до тех пор, пока президент не подтвердит конгрессу, что правительство Украины не предоставляет финансирование, оборудование, обучение, топливо или другие виды помощи «Русскому добровольческому корпусу» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), батальону «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) или любой другой неонацистской милиции, — заявляется в названии законопроекта.

На данный момент полный текст законопроекта не был опубликован Конгрессом США, так как находится в статусе внесенного на рассмотрение. Он обретет законную силу в том случае, если его одобрят палата представителей и сенат, а также подпишет американский лидер.

В США ранее заявили, что часть переданного Украине странами Запада вооружения и обмундирования была похищена преступными организациями, добровольцами и торговцами оружием. Уточняется, что часть украденного удалось вернуть украинским спецслужбам.