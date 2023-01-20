В США призвали Киев отложить наступление до получения вооружений Reuters: Вашингтон просит Киев воздержаться от наступления до получения вооружений

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вашингтон призвал Украину воздержаться от наступательной операции против России, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника американской администрации. По его словам, пауза нужна для получения нового пакета объявленной помощи и подготовки украинских военных.

Источник сообщил, что на данный момент Вашингтон твердо придерживается своего решения не передавать Киеву танки Abrams на фоне спорной ситуации с Германией по вопросу поставок этого вида вооружений.

Накануне президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить очередной пакет военной помощи Киеву на сумму в $2,5 млрд. Предыдущий пакет был выделен в начале января. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал его шикарным новогодним подарком.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам совещания контактной группы на авиабазе Рамштайн, что страны НАТО и их союзники не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2. При этом он добавил, что Альянс продолжит оказывать Киеву военную помощь.