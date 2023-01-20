Вашингтон призвал Украину воздержаться от наступательной операции против России, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника американской администрации. По его словам, пауза нужна для получения нового пакета объявленной помощи и подготовки украинских военных.
Источник сообщил, что на данный момент Вашингтон твердо придерживается своего решения не передавать Киеву танки Abrams на фоне спорной ситуации с Германией по вопросу поставок этого вида вооружений.
Накануне президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить очередной пакет военной помощи Киеву на сумму в $2,5 млрд. Предыдущий пакет был выделен в начале января. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал его шикарным новогодним подарком.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам совещания контактной группы на авиабазе Рамштайн, что страны НАТО и их союзники не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2. При этом он добавил, что Альянс продолжит оказывать Киеву военную помощь.