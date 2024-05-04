В США призвали к сохранению сотрудничества с РФ в сфере космоса Госдеп: Россия и США должны продолжать активное сотрудничество в сфере космоса

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенным Штатам следует сохранить активное сотрудничество в сфере космоса с Россией, заявила помощник американского госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт. По ее словам, к этой цели нужно стремиться настолько, насколько возможно.

Я считаю, что важно сотрудничать настолько активно, насколько это возможно, — отметила представитель Госдепа на мероприятии Центра международных стратегических исследований.

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев дал прогноз, что запуск российской экспедиции на Марс может состояться в середине 2030-х или к 2040-м годам. После утверждения проекта в Государственной космической программе средний срок разработки таких миссий составляет около семи лет, обратил внимание он. Пока что разговор может идти только про отправку спутников, резюмировал специалист.

10 апреля была отменена вторая попытка старта тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный. При этом гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов назвал это рядовым явлением. По его словам, сейчас идет начальный этап испытаний корабля, поэтому с технической точки зрения отмена удивления не вызывает.