В США призвали к прекращению огня в секторе Газа Вице-президент США Харрис призвала к немедленному прекращению огня в Газе

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Вице-президент США Камала Харрис призвала к немедленному прекращению огня в секторе Газа и увеличению объема гуманитарной помощи, передает «Интерфакс». Она добавила, что движение ХАМАС должно согласиться на перемирие с Израилем и обмен израильских заложников на палестинских заключенных.

Учитывая огромные масштабы страданий в Газе, необходимо немедленное прекращение огня, по крайней мере, на следующие шесть недель, что в настоящее время обсуждается <…>. Что ж, на столе переговоров есть сделка. И, как мы уже говорили, ХАМАС должно согласиться на эту сделку, — заявила Харрис.

Ранее Армия обороны Израиля представила военно-политическому кабинету страны план эвакуации населения из зон боевых действий в секторе Газа. Кроме того, кабмин утвердил план поставок гуманитарной помощи населению анклава. По данным канцелярии премьер-министра, он «исключает хищения» со стороны радикалов.

До этого стало известно, что в катарской Дохе стартовали переговоры по сектору Газа, в которых принимают участие делегации от Израиля и движения ХАМАС. Главными вопросами диалога являются перемирие и обмен пленных, удерживаемых ХАМАС, на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.