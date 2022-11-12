В США призвали к переговорам с Россией по Украине Либертарианская партия США призвала начать переговоры с Россией по Украине

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США

Либертарианская партия США на своей официальной странице в Twitter призвала отказаться от «бесконечного финансирования» Украины начать процесс мирных переговоров с Россией. Члены партии отметили, что перемирия не может быть пока Вашингтона спонсирует Киев оружием. В партии указали на важность пути дипломатии в разрешении конфликта, сообщает РИА Новости.

Мы бы, конечно, могли использовать день перемирия, но его не будет, если Вашингтон продолжит предпочитать бесконечное финансирование войны, а не дипломатию с Россией, — сказано в публикации.

Всего к либертарианской партии относят себя около 700 тысяч американских избирателей.

Итальянская газета La Repubblica ранее выдвинула предположение, что Россия якобы согласилась на перегруппировку войск в Херсоне, чтобы показать готовность к переговорам с Украиной. При этом отмечается, что российская сторона неоднократно заявляла об открытости для обсуждения конфликта. Данное решение Москвы итальянские журналисты назвали «политическим сигналом». Издание указывает на то, что Россия впервые с начала СВО якобы таким образом заявила о готовности приступить к переговорам.