В США призвали Израиль лучше защищать мирных граждан в секторе Газа Харрис: Израиль должен лучше защищать граждан в ходе военных операций в Газе

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Израиль должен прилагать больше усилий для предотвращения жертв среди мирного населения Палестины в ходе военных операций в секторе Газа, заявила вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, которые приводит ТАСС, Вашингтон был категоричен в вопросе доставки гуманитарной помощи в регион.

Мы также четко заявили, что слишком много невинных палестинцев было убито, что Израиль должен лучше защищать невинных гражданских лиц. <...> Мы рассматриваем обстоятельства происходящего, — заявила Харрис.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что действия правительства и вооруженных сил Израиля спровоцировали гуманитарную катастрофу в секторе Газа, которая затронула более чем 2 млн палестинцев. Он отметил, что на Ближнем Востоке был запущен новый виток дестабилизации, а ухудшение обстановки в регионе связано со стремлением Запада любой ценой удержать доминирующее положение в современной политике.

Кроме того, вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) ранее нанесли удар по городу Рафах в секторе Газа. По данным местных СМИ, в результате обстрела погибли мирные жители. Вместе с тем израильская армия провела рейд в лагере беженцев Эш-Шабура и в одной из местных больниц.