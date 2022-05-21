В США призвали исключить Турцию из НАТО Глава Ближневосточного форума Пайпс: Турцию следует исключить из НАТО за её политику

Фото Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент американского аналитического центра Ближневосточного форума Даниэль Пайпс заявил, что Турцию следует исключить из НАТО. Причиной можно считать проводимую Анкарой политику и её позицию по поводу вступлению в Альянс Швеции и Финляндии, отметил он в эфире телеканала TVP World.

Историк-востоковед подчеркнул, что Турция прибегла к «шантажу», пытаясь выторговать себе преимущества за согласие на расширение НАТО. Пайпс считает, что в последние два десятилетия Турция стала весьма плохим союзником.

С 1952 по 2002 года Турция была очень хорошим союзником НАТО, но последние 20 лет стала крайне плохим. Даже не союзником. Анкара проводит политику, враждебную членам НАТО, таким как Греция, она вторглась в Сирию, угрожает Европе сирийскими мигрантами, покупает комплексы С-400 у России, — рассказал эксперт.

По его мнению, Турция, высказав особую позицию по вопросу расширения Альянса, показала, что фактически не является частью НАТО.

Пришло время исключить Турцию из НАТО. Пусть идёт к России, Китаю и Ирану. Скатертью дорога, — сказал Пайпс.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден может выступить посредником в переговорах с Турцией по членству Финляндии и Швеции в НАТО, пишет турецкая газета Milliyet. Издание добавило, что вопрос о членстве двух скандинавских стран в Альянсе рассматривался в Североатлантическом совете.