В США призвали готовиться к войне с Россией и Китаем В Конгрессе США призвали нарастить ядерный арсенал для войны с Россией и КНР

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Ядерный арсенал США не готов к потенциальному конфликту с Россией и Китаем и нуждается как в количественных, так и структурных изменениях, говорится в докладе межпартийной комиссии конгресса. По мнению авторов документа, угрозы со стороны РФ и КНР одинаковы по уровню серьезности, поэтому США должны подготовиться к одновременному противостоянию с ними.

Законодатели назвали возможный ядерный конфликт с Россией и Китаем «все более вероятным» и предположили, что он может разразиться в 2027–2035 годах. Они подчеркнули, что решение по вопросу наращивания сил необходимо принимать уже сейчас, поскольку ранее запланированная модернизация ядерного арсенала недостаточна.

Эти изменения диктуют необходимость корректировки потенциала ядерных возможностей США — как количественных, так и структурных, — говорится в документе.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал проведение ежегодных учений по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. По его словам, маневры начнутся на следующей неделе и будут проходить в Италии, Хорватии и Средиземном море.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что 19 октября нижняя палата российского парламента примет в третьем чтении законопроект по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Он пояснил, что Россия остается государством-членом ДВЗЯИ, отзыв ратификационной грамоты является зеркальной мерой на действия США.