В США призвали готовиться к войне с Китаем The Hill: США должны начать подготовку к войне с Китаем

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Контр-адмирал Военно-морского флота (ВМФ) США в отставке Чарльз Уильямс в статье для издания The Hill заявил, что США следует сместить центр внимания на Китай и подготовить американский морской флот к войне в Тихом океане. По словам бывшего военного, Вашингтон больше не может сражаться на два основных фронта, подразумевая поддержку, оказываемую Соединенными Штатами Украине. Он сравнил численность флота КНР и США и указал на превосходство Пекина.

Мы больше не можем сражаться на два основных фронта — в центре внимания должен быть Китай. Он дает понять о своей агрессии, — заявил Уильямс.

Он добавил, что боеготовность боеготовность авиации США составляет 67%.

Директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард ранее заявил, что российская программа создания гиперзвуковых ракет пугает США. По его словам, русские «хорошо сработали стратегически». Эксперт указал на то, что стоящие на вооружении России сверхзвуковые ракеты невозможно перехватить из-за их скорости и способности менять направление движения.

Он добавил, что американцы также сильно отстают от России в сфере арктического флота. Он привел в пример то, что у ВМС США нет ни одного ледокола, а у ВМФ РФ их пятьдесят пять, пять из которых являются атомными.