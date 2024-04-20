В США призвали ЕС к важному шагу в отношении активов РФ FT: США призвали Европу снизить налоги на доходы от замороженных активов РФ

Соединенные Штаты призвали европейских регуляторов снизить налоги на доходы от замороженных российских активов, сообщила газета Financial Times. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха заявил изданию, что подобный шаг позволил бы высвободить до $50 млрд.

Имеет значение, где активы инвестируются, но также и то, до какого уровня они облагаются налогом. Мы должны довести до максимума [доходность, которое приносит] каждое евро от этих замороженных резервов на пользу Украины, — сказал Сингх.

В начале года в России был подписан указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости РФ, бывших Российской империи и СССР за рубежом. В документе уточняется, что также будут выделены средства на поиск этого имущества за границей и оформление на него соответствующих прав.

При этом страны Запада продолжают разрабатывать механизм, который позволил бы направить Украине прибыль от замороженных активов РФ. В феврале газета The New York Times сообщила, что государства — участники G7 рассматривают возможность выпуска долговых обязательств с использованием российского имущества в качестве залога.