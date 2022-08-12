В США призвали «деколонизировать» Россию Обозреватель WSJ Кейси Мишель: Россию следует «деколонизировать»

Фото: JГлава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал ускорить регистрации существующей в России вакцины, так как имеющаяся на сегодня процедура занимает до полугода/Global Look Press

Публицист и политический обозреватель Кейси Мишель в колонке для Wall Street Journal заявил, что Россия всю свою историю подчиняла территории «диктатуре Москвы и Петербурга». Он призвал «деколонизировать» Россию, чтобы в будущем избежать якобы угроз с ее стороны.

Пока Россия полностью не деколонизируется, она будет угрожать глобальной стабильности и безопасности, — считает публицист.

Мишель согласился со словами российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, недавно напомнившего, что Россия, в отличие от стран Запада, никогда не совершала преступлений колониализма. При этом автор публикации указал, что Москва вела «колонизационную кампанию» на суше, а не за морями, как европейские империи. По его мнению, Россия колонизировала Евразию — Кавказ, Крым, Арктику, территории от Волги до Тихого океана.

Обозреватель Wall Street Journal высказал свою мысль о «деколонизации» второй раз за несколько месяцев, в мае он раскрыл ее в колонке для The Atlantic. Под «деколонизацией» Мишель понимает отторжение от России ее законных территорий.

Ранее стало известно, что экс-президент Польши Лех Валенса предложил сократить численность населения России. Лауреат Нобелевской премии предположил, что укротить Москву можно лишь двумя способами: первый — государственный переворот с полной сменой власти, а второй — сокращение населения до 50 млн человек.