В США призвали обстреливать корабли ВМФ России в Черном море Экс-адмирал Ставридис: США должны открыть огонь по кораблям РФ при атаке на грузы с зерном

Фото: USC Press Service / Global Look Press

США могут конвоировать корабли с зерном в Черном море и в случае угрозы открывать огонь по Военно-морскому флоту России, заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис, передает журнал Foreign Policy. По его словам, у Вашингтона есть возможности для этого.

НАТО и США могли бы сопровождать грузы зерна, и у них достаточно возможностей, чтобы сделать это вместе с тремя крупными странами НАТО в Черном море, — сказал Ставридис.

Он добавил, что при перевозке зерна в Черном море можно провести операцию, которая была организована во время ирано-иракской войны по сопровождению нефтяных танкеров в Персидском заливе. Тогда Ставридис принимал участие в операции.

Ранее киевские власти заявили, что Минобороны Украины будет рассматривать в качестве перевозчиков военных грузов любые суда, которые идут в российские порты по Черному морю. В ведомстве пригрозили вытекающими последствиями и запретили судоходство в северо-восточной части акватории и в районе Керченского пролива.

Позднее на такое заявление Киева ответили в Великобритании. Постпред Соединенного Королевства при ООН Барбара Вудворд заявила, что Лондон не будет поддерживать шаги Украины, угрожающие судоходству в Черном море.