В США призвали Белый дом к переговорам с Кремлем WP: Белому дому следует начать переговоры с Кремлем после речи Путина

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Белому дому следует прислушаться к словам президента России Владимира Путина и начать переговоры с Кремлем, написал в статье для Washington Post обозреватель Дэвид Игнатиус. По его словам, Вашингтон должен показать Москве, что США хотят избежать прямого конфликта и не стремятся уничтожить Россию.

Необходимость больших дипломатических усилий между Россией и Соединенными Штатами вопиюще очевидна. Она должна быть сосредоточена на предотвращении катастрофического сценария между двумя странами, — написал Игнатиус.

Обозреватель добавил, что российский лидер до начала конфликта на Украине требовал от Запада гарантий безопасности. Игнатиус призвал возобновить дискуссию по этому вопросу. Он считает, что Байден должен повторить предложения по ограничению размещения ракет, поделиться с Россией информацией о военных учениях США и тем самым избежать эскалации ситуации.

Накануне Путин на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия по-прежнему не считает себя врагом западных стран. Он также подчеркнул, что РФ не намерена использовать ядерное оружие в ходе украинского конфликта.

Американский лидер Джо Байден, в свою очередь, заявил, что не понимает, почему президент России продолжает говорить о ядерном оружии, если не собирается его применять. По его мнению, Москва придерживается «опасного подхода» к этому вопросу.