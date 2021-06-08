В США призвали Байдена «поехать в Россию»

https://static.news.ru/photo/7f706678-c83a-11eb-8c8c-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Samuel Corum - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обозреватель журнала The American Spectator и бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу перед встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве написал, что Вашингтону следует пойти на сделку с Москвой. По его мнению, изоляция и конфронтация с РФ точно не сделают мир безопаснее. А сближение России и Китая несёт угрозу Штатам.

Как отметил автор материала, Байден мог бы стать вторым Ричардом Никсоном. Действующему президенту, считает Бэндоу, нужно в переносном смысле «поехать в Россию» и стабилизировать отношения между странами, которые слишком важны, чтобы их уничтожить.

Прежде всего Москва и Вашингтон должны договориться о невмешательстве в выборы. И это при том, что именно США гораздо более виновны в этом, чем Россия. Также нужно условиться о запрете операций в киберпространстве. Этих же принципов должны придерживаться и европейские страны, — призвал эксперт.

Кроме того, в числе важных условий специалист назвал прекращение расширения НАТО.

Ранее стало известно, что ожидаемый 16 июня саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти на женевской вилле La Grange или в расположенном недалеко от неё отеле Hôtel Résidence Parc des Eaux Vives, сообщает швейцарское издание NZZ am Sonntag.

По мнению издания, многое указывает на то, что для встречи лидеров двух стран выбрано место с видом на озеро. Такой же приём использовали в 1985 году, когда на вилле встречались лидеры СССР и США Михаил Горбачёв и Рональд Рейган.