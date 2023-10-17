В США призвали Байдена не врать о контрнаступлении ВСУ AC: Байден должен сказать американцам правду об украинском контрнаступлении

Фото: Saquan Stimpson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Американский народ заслуживает услышать правду о контрнаступлении ВСУ не от украинского лидера Владимира Зеленского, а от своего президента Джо Байдена, высказал мнение обозреватель The American Conservative Питер ван Бурен. В своей публикации он призвал главу Белого дома быть честным с людьми, живущими в его стране.

Будь честен и откровенен с уставшим от пропаганды американским народом, рассказывая о том, как развивается ситуация. <...> Теперь, когда ясно, что контрнаступление провалилось, каковы будут дальнейшие действия? — поинтересовался колумнист.

Ван Бурен отметил, что конечная цель столь продолжительной военной поддержки Украины остается неясной. По его словам, усилия, брошенные Вашингтоном на то, чтобы привести Киев к демократии, не увенчались успехом, а привели к обратному эффекту.

Зеленский за последние два года призвал в армию собственных граждан, лишил молодых людей свободы передвижения, расправился с оппозиционными партиями, отменил на неопределенный срок все будущие выборы, объединил все телеканалы Украины в единую государственную телекомпанию, жестко расправился с инакомыслящими и практически единолично управляет страной. К тому же все это говорит о том, что украинские военные являются настоящими нацистами, — написал журналист.

Ван Бурен также предположил, что США пытаются заставить Россию покинуть территории, перешедшие под ее контроль после начала СВО. В этом случае, заявил колумнист, американцы должны признать свой полный провал, поскольку российская армия смогла занять новые территории даже во время украинского контрнаступления.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков предположил, что напряженность в зоне проведения спецоперации объясняется попытками ВСУ тянуть время. По его словам, сейчас российские войска постоянно отражают атаки противника, и это может продолжаться вплоть до холодов.