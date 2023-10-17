Американский народ заслуживает услышать правду о контрнаступлении ВСУ не от украинского лидера Владимира Зеленского, а от своего президента Джо Байдена, высказал мнение обозреватель The American Conservative Питер ван Бурен. В своей публикации он призвал главу Белого дома быть честным с людьми, живущими в его стране.

Будь честен и откровенен с уставшим от пропаганды американским народом, рассказывая о том, как развивается ситуация. <...> Теперь, когда ясно, что контрнаступление провалилось, каковы будут дальнейшие действия?поинтересовался колумнист.

Ван Бурен отметил, что конечная цель столь продолжительной военной поддержки Украины остается неясной. По его словам, усилия, брошенные Вашингтоном на то, чтобы привести Киев к демократии, не увенчались успехом, а привели к обратному эффекту.

Зеленский за последние два года призвал в армию собственных граждан, лишил молодых людей свободы передвижения, расправился с оппозиционными партиями, отменил на неопределенный срок все будущие выборы, объединил все телеканалы Украины в единую государственную телекомпанию, жестко расправился с инакомыслящими и практически единолично управляет страной. К тому же все это говорит о том, что украинские военные являются настоящими нацистами, — написал журналист.

Ван Бурен также предположил, что США пытаются заставить Россию покинуть территории, перешедшие под ее контроль после начала СВО. В этом случае, заявил колумнист, американцы должны признать свой полный провал, поскольку российская армия смогла занять новые территории даже во время украинского контрнаступления.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков предположил, что напряженность в зоне проведения спецоперации объясняется попытками ВСУ тянуть время. По его словам, сейчас российские войска постоянно отражают атаки противника, и это может продолжаться вплоть до холодов.