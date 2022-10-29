В США призвали Байдена инициировать переговоры между Украиной и Россией

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Джо Байден

Соединенные Штаты могут внести больший вклад для дипломатического урегулирования конфликта на Украине, пишет американский журнал Foreign Affairs. По мнению журналистов, США могут создать условия для проведения переговоров между Москвой и Киевом. Издание обратилось к президенту Байдену и напомнило о его заявлении о том, что конфликт на Украине может быть решен дипломатическим путем.

Соединенные Штаты могут сделать больше, чтобы создать условия для успеха возможных переговоров. Несмотря на это, на данный момент администрация Штатов предприняла мало шагов для создания дипломатического процесса между странами, если вообще их предприняла, — сказано в публикации.

Для начала, пишет автор материала, следует показать, что стремление к миру не будет являться для любой из сторон актом капитуляции. Отмечается, что США и их союзникам следует умерить общественные ожидания решающей победы. В статье также предлагается Вашингтону держать открытыми линии связи с Москвой для содействия мирным переговорам.

Обозреватель CNN Стивен Коллинсон ранее заявил, что президент России Владимир Путин добился своего от США, так как поддержка Киева со стороны Вашингтона дала «первые трещины». Журналист пояснил, что недавний призыв демократов к президенту Байдену к дипломатии с Москвой стал первым признаком ослабления политики США в отношении Украины. По его словам, произошедшее является «политической катастрофой». Публицист отметил, что республиканцы уже выразили свое намерение сократить помощь Киеву в случае победы на выборах в конгресс.