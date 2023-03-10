В США признались, что не имеют защиты от российских крылатых ракет Сенатор Уикерс: США не имеют защиты от крылатых ракет и ядерных торпед России

Фото: MOD Russia/Global Look Press

У США нет средств защиты от российских крылатых ракет и подводных ядерных беспилотников. Такое заявление сделал в ходе слушаний в конгрессе сенатор Роджер Уикерс. Он также отметил, что российский ядерный арсенал более крупный и современный, чем американский, и Москва способна быстро его нарастить. Слова сенатора приводит РИА Новости.

Россия разработала новые ядерные вооружения, отличные от всего, что есть в арсенале Соединенных Штатов, в том числе трансокеанские автономные торпеды с ядерной силовой установкой и межконтинентальные крылатые ракеты. Это оружие, от которого у нас нет защиты. <...> Несмотря на свои значительные неудачи на Украине, Россия остается серьезной ядерной угрозой для США, — сказал Уикерс.

Ранее глава североамериканского командования воздушной обороны (NORAD) генерал Глен ван Херк заявил, что российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» в высокой степени боеспособна. В этой связи Пентагону требуются средства сдерживания. Он также указал на испытания российской атомной подлодки «Белгород» с торпедами «Посейдон», которыми можно наносить удары по прибрежным целям с расстояния в тысячи километров. По его мнению, нужно «держать Россию под угрозой».

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что уровень оснащения ядерных сил сдерживания в стране достиг отметки в 91,3%. По его мнению, Вооруженные силы РФ будут стремиться к подобным показателям во всех аспектах.