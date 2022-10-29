В США признали успех планов Путина по Украине CNN: президент России Путин добился первых трещин в поддержке Киева со стороны США

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Президент РФ Владимир Путин

Обозреватель CNN Стивен Коллинсон заявил, что президент России Владимир Путин добился своего от США, так как поддержка Киева со стороны Вашингтона дала «первые трещины». Журналист пояснил, что недавний призыв демократов к президенту Байдену к дипломатии с Москвой стал первым признаком ослабления политики США в отношении Украины. По его словам, произошедшее является «политической катастрофой».

Первым признаком ослабления позиции США по Украине стал призыв американских демократов к дипломатии с Москвой, адресованный президенту Джо Байдену, — сказал Коллинсон.

Публицист отметил, что республиканцы уже выразили свое намерение сократить помощь Киеву в случае победы на выборах в конгресс.

Американский морпех в отставке Дакота Вуд ранее заявил, что поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность США и истощили военные запасы страны. Он пояснил, что в течение около 20 лет военные в США используют в операциях технику, боеприпасы и оборудование, которые предназначались еще для борьбы с СССР.

В настоящее время темпы восполнения этих запасов заметно снизилась из-за поставок Киеву. По его словам, Вашингтон остался с устаревшей техникой и столкнулись с проблемой сокращения вооружения. По словам бывшего военного, на пополнение этих запасов уйдут годы.