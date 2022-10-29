Обозреватель CNN Стивен Коллинсон заявил, что президент России Владимир Путин добился своего от США, так как поддержка Киева со стороны Вашингтона дала «первые трещины». Журналист пояснил, что недавний призыв демократов к президенту Байдену к дипломатии с Москвой стал первым признаком ослабления политики США в отношении Украины. По его словам, произошедшее является «политической катастрофой».
Первым признаком ослабления позиции США по Украине стал призыв американских демократов к дипломатии с Москвой, адресованный президенту Джо Байдену, — сказал Коллинсон.
Публицист отметил, что республиканцы уже выразили свое намерение сократить помощь Киеву в случае победы на выборах в конгресс.
Американский морпех в отставке Дакота Вуд ранее заявил, что поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность США и истощили военные запасы страны. Он пояснил, что в течение около 20 лет военные в США используют в операциях технику, боеприпасы и оборудование, которые предназначались еще для борьбы с СССР.
В настоящее время темпы восполнения этих запасов заметно снизилась из-за поставок Киеву. По его словам, Вашингтон остался с устаревшей техникой и столкнулись с проблемой сокращения вооружения. По словам бывшего военного, на пополнение этих запасов уйдут годы.