В США признали ухудшение эффективности украинской ПВО WSJ: Украина стала сбивать гораздо меньше российских ракет

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Украинские системы противовоздушной обороны сбивают гораздо меньше российских ракет, чем это было ранее, пишет издание The Wall Street Journal. Газета отметила, что это связано с наращиванием РФ беспилотных и ракетных атак, которые осуществляются с применением трудно поражаемых снарядов. У Киева тем временем заканчиваются боеприпасы для американских Patriot, пишет издание.

Ухудшение эффективности украинской противовоздушной обороны происходит по мере того, как Россия увеличивает количество беспилотных и ракетных атак, а также запускает более трудно поражаемые виды оружия, такие как баллистические ракеты. У Киева также заканчиваются боеприпасы для поставленных Западом систем «Патриот», которые стали его лучшей защитой от таких атак, — говорится в публикации.

Согласно исследованию, за последние шесть месяцев украинские ПВО перехватила около 46% российских ракет. При этом ранее этот показатель составлял 73%, пишут СМИ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины попытались перехватить управляемые авиабомбы ВС РФ, однако вместо этого потеряли две зенитно-ракетные системы Patriot. Войска стянули ЗРК к фронту, однако российские беспилотники обнаружили их первыми, в результате чего они просто навели на Patriot ракеты ВКС России.