В США признали сложности с поставкой Киеву систем Vampire WSJ: США поставят Киеву системы борьбы с дронами Vampire не раньше лета

Фото: Craig Lovell/Global Look Press

Пентагон испытывает сложности с поставкой Украине разведывательно-ударных систем по борьбе с беспилотниками Vampire. Лишь четыре подобных комплекса может отправиться на Украину, причем не раньше лета 2023 года, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Белого дома.

Издание отмечает, что в Вашингтоне обещали поставить Украине такие вооружения против дронов в августе 2022 года. При этом контракт с производителем систем Vampire Пентагон заключил лишь в декабре. Контракт оказался только на $40 млн, что, как считают в издании, говорит о небольшой партии вооружений. Так, не раньше середины 2023 года Украина получит от США четыре комплекса Vampire, а еще десять — к концу года.

Комплекс Vampire имеет пусковую установку на четыре небольшие ракеты, его за пару часов можно установить на автомобильную платформу,для управления им нужен лишь один человек.

Ранее заместитель помощника американского министра обороны Лаура Купер заявила, что США впервые передадут Украине самоходные гаубицы Paladin. По ее словам, цель новых поставок — повышение мобильности ВСУ. Как подчеркнула Купер, гаубицы Paladin обеспечивают большую защиту и маневренность, чем тем, которые поставлялись на Украину прежде.