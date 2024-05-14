В США признали серьезное отставание от России в сфере РЭБ Defense One: Москва оставила Вашингтон далеко позади в сфере РЭБ

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Вашингтон серьезно отстает от потенциальных противников в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет издание Defense One со ссылкой на бывших американских военных. По словам отставного офицера армии Майка Нагаты, Россия в этой области находится «далеко впереди» США.

Нагата заявил, что Россия «последовательно инвестировала и проводила изыскания в области электромагнитных инноваций на протяжении десятилетий». США же, по его словам, сосредоточили усилия по РЭБ на сборе разведданных на Ближнем Востоке.

Разрыв между позицией, которую США должны занимать, и позицией, в которой мы находимся, по моему мнению, продолжает расширяться <...> в слишком большом количестве сфер, — заявил он.

Новый специализированный центр для обучения американских военных методам радиоэлектронной борьбы предложили создать сразу несколько подкомитетов палаты представителей Конгресса США. Это следует из проекта американского оборонного бюджета Пентагона на следующий финансовый год. Замглавы комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Роб Уиттман заявил журналистам портала Defensescoop, что американские военные в ходе конфликта на Украине «были застигнуты врасплох в данной важнейшей сфере» и должны совершенствовать свои навыки.