В США признали раскол мира из-за спецоперации на Украине The Nation: cпецоперация на Украине открыла два сейсмических разлома в мировой политике

Фото: dan-news.info

Российская спецоперация на Украине обнажила два сейсмических разлома в мировой политике, пишет Джит Хир в статье для издания The Nation. По его мнению, ширится раскол между Западом и остальным миром.

Первый — это очевидный разрыв между Россией и странами НАТО, которые активно вооружают Украину. Второй — более тонкий, но не менее реальный. Это ширящийся раскол между Западом и остальным миром, — говорится в публикации.

В частности, по мнению автора, США и их партнеры, подавая события на Украине как вопрос жизни и смерти, проявили надменность и безразличие к странам Глобального Юга.

Обозреватель напомнил также слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который сравнил Европу с садом, а остальной мир — джунглями. Это сравнение, полагает Хир, и показывает контуры XXI века и настоящее отношение западного мира к другим странам.

Боррель ранее извинился за свои слова о том, что Европа является «садом», а весь остальной мир — «джунглями, жители которых могут совершить вторжение в сад, если не поддерживать диалог». Еврочиновника раскритиковал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, который назвал такое высказывание «расистским». Комментарий Борреля по этому поводу опубликованы на сайте ЕС.