В США признали провал санкционной политики в отношении России The Hill: попытки США изолировать Россию и подорвать ее экономику провалились

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Руководитель отдела по изучению стратегических вопросов отделения вашингтонского Института Куинси Джордж Биб заявил, что США не удалось подорвать российскую экономику и изолировать страну на мировой арене. Эксперт добавил, что планы Вашингтона по остановке специальной операции Москвы провалились. По его словам, последствия санкционной политики сильнее сказались на экономике Запада, пишет The Hill.

Попытки Америки силой заставить Путина отступить, нанеся ущерб российской экономике и изолировав его на мировой арене, ни к чему не привели. Рубль сегодня сильнее, чем до спецоперации, несмотря на обещание президента Байдена «превратить его в руины», — рассказал Биб.

Специалист отметил, что если нынешняя тенденция в политике Запада сохранится, то Германию ожидают сильные потрясения в экономике, европейцы столкнутся со значительными перебоями в ключевых отраслях, а последствия высоких цен на бензин и продукты для американцев усилятся.

Австрийские власти задумались над отменой антироссийских санкций из-за резкого повышения стоимости жизни в стране, написало ранее издание Die Welt. Отмечается, что австрийцы в большинстве отказываются от поддержки санкционного режима в отношении Москвы. Журналисты подчеркнули, что зимой это явление может усилиться.