В США признали провал подготовки солдат ВСУ по-американски NYT: обучение украинских солдат на американский манер провалилось

Фото: МО Украины

Подготовка украинских солдат по американскому образцу ожидаемых результатов не принесла, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. По их мнению, по этой причине контрнаступление ВСУ оказалось безуспешным.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины строилось вокруг переделывания украинской армии по образцу армии США. Такую же тактику они использовали в Афганистане, Ираке и Вьетнаме. Успеха это не принесло, — говорится в статье.

Авторы отметили, что линия обороны российских войск оказалась значительно прочнее, чем ожидали на Западе. В результате ВСУ за время контрнаступления понесли огромные потери.

Ранее сообщалось, что Пентагон собирается направить на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, который будет помогать военачальникам ВСУ в разработке новой стратегии. При этом у США и Украины нет согласия относительно ее содержания. В Киеве высказываются за наступление, чтобы привлечь к конфликту больше внимания мировой общественности. В Вашингтоне настаивают на более сдержанном варианте, который предусматривает удержание имеющихся территорий и накопление сил в течение года.