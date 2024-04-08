«Тяжелый урок»: в США признали проблему, которую вскрыл украинский кризис Постпред США Смит: конфликт на Украине показал хрупкость западного ВПК

Фото: Navy Petty Officer 3rd Class Kaleb Birch

Украинский конфликт вскрыл хрупкость военно-промышленного комплекса коллективного Запада, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. По ее словам, которые приводит ТАСС, нехватка вооружения и боеприпасов произошла из-за «старения и усыхания рабочей силы в военно-промышленной базе». Это один из самых тяжелых уроков для Альянса, отметила она.

Один из самых тяжелых уроков войны на Украине для НАТО заключается в более глубоком понимании хрупкости трансатлантической военно-промышленной базы, — сказала Смит.

Еще летом прошлого года экс-премьер Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия», который в апреле этого года выиграл выборы и стал президентом страны, заявлял изданию Pravda, что склады оружия по всей Европе опустошены, а на их восполнение нужно потратить примерно 5–10 лет. По его словам, Братислава не может оказать Киеву военную поддержку поставками вооружений из-за нехватки боеприпасов. Политик призвал усилить военно-промышленный комплекс страны.

На прошлой недели глава МИД России Сергей Лавров заявил, что помощь Украине хотят превратить из добровольной в обязательную для стран — членов НАТО. По его словам, всех членов Альянса хотят «через жесткую палочную дисциплину» заставить подписаться под обязательным финансированием и предоставлением вооружения Киеву.