В США признали преимущество Путина над Зеленским WP: Путин доминирует в глазах мирового сообщества в отличие от Зеленского

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Украинский лидер Владимир Зеленский теряет свое преимущество в глазах мирового сообщества на фоне успехов президента России Владимира Путина, пишет Washington Post. Отмечается, что ситуация может сказаться непосредственно на предоставлении помощи Киеву.

Издание напомнило об актерском прошлом Зеленского и указало, что украинский лидер доминирует «в войне с общественностью». Особое влияние на мнение людей оказывают заявления Кремля об успехах на фронте на фоне скромных достижений Украины, подчеркивают журналисты.

В материале отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен пытался создать искусственную видимость того, что Киев имеет успехи в своих атаках, однако на Западе все равно недовольны тем, как освещают конфликт зарубежные журналисты.

3 октября опрос Центра восточноевропейских и международных исследований ZOiS показал, что немцы позитивно относятся к президенту России Владимиру Путину и ценят в нем «напористость», а также отстаивание традиционных ценностей.

Ранее влиятельная газета Jerusalem Post опубликовала свой очередной новогодний, к празднику Рох ха-Шана, рейтинг самых влиятельных евреев мира. И спровоцировала сенсацию. В списке не оказалось Владимира Зеленского, которого еще вчера называли евреем № 1.