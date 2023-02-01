В США признали правоту Путина насчет Украины AT: пренебрежение Запада к Мюнхенской речи Путина привело к конфликту на Украине

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Выступление Владимира Путина в Мюнхене

Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина о том, что Украина является красной линией, пишет обозреватель Джаред Петерсон в статье для The American Thinker. По его мнению, Россия никогда не потерпит «напичканного американским оружием соседа».

В 2007 году в Мюнхенской речи Владимира Путина российское правительство ясно дало понять, что Украина является самой красной из всех красных линий, — заявил Петерсон.

Он добавил, что несмотря на это, неоконсерваторы в Вашингтоне «продолжали не замечать очевидных сигналов Москвы». А администрация президента США Джо Байдена вообще с первого дня стала рассматривать Украину как де-факто члена НАТО.

10 февраля 2007 года Путин принял участие в Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Его выступление на форуме назвали поворотным моментом в российской внешней политике. В своей Мюнхенской речи Путин открыто изложил позицию Москвы по таким ключевым проблемам, как расширение НАТО, многополярность мира и реформа ООН.

Экс-сотрудник администрации президента РФ, принимавший участие в работе над выступлениями российского лидера, заявил в беседе с NEWS.ru, что Путин лично сформулировал основной посыл, доводы и аргументы, высказанные в лицо Западу.