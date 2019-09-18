https://static.news.ru/photo/db831502-8af5-11e9-9ab7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил о том, что НАТО теряет военное превосходство над Россией.

По его мнению, Россия является главным конкурентом НАТО в военной сфере, поэтому весной текущего года главы оборонных ведомств Североатлантического альянса приняли новую стратегию по сдерживанию Москвы.

Мы вносим согласованность в планирование внутри НАТО и предпринимаем совместные усилия для наращивания военного потенциала, — приводит слова генерала Пентагон .

Ранее News.ru писал о том, что председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что действия и высказывания российских властей показывают, что РФ хочет стать сильнейшей державой в Евразии.