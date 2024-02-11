В США признали потерю лидерства в мире, невзирая на будущего президента AP: США больше не являются бесспорной мировой сверхдержавой

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Победа любого кандидата после предвыборной президентской кампании в США не изменит факт потери страной статуса сверхдержавы, считает директор Центра политики США при Университетском колледже Лондона Томас Гифт. Он полагает, что тенденция к многополярности в международных отношениях очевидна.

Эксперт подчеркнул, что Соединенные Штаты больше не являются «бесспорной мировой сверхдержавой». Многие европейские союзники Вашингтона по НАТО обеспокоены тем, что с претендентом на кресло в Белом доме Дональдом Трампом или без него США становятся менее надежными. Некоторые начали открыто говорить о необходимости для стран-членов увеличить военные расходы и планировать создание альянса без участия США.

Авторы стать отмечают беспокойство в обществе, что второй срок для Трампа будет землетрясением, но подземных толчков уже предостаточно — и растут опасения, что США могут стать менее надежными, независимо от того, кто победит. При разделенном электорате и тупике в Конгрессе следующий американский президент может легко оказаться поглощенным множеством проблем дома — еще до того, как начнет устранять горячие точки по всему миру: от Украины до Ближнего Востока.