В США признали плачевное состояние американского ядерного оружия Сенаторы Уикер и Фишер: ядерное оружие США устарело без финансирования

Фото: МО США

Ядерный арсенал США уступает России, заявил руководящий член комитета по вооруженным силам сената Роджер Уикер и его коллега, руководящий член комитета по правилам и администрированию Дебра Фишер в колонке для Wall Street Journal. По их словам, он опасно устарел из-за недостаточного финансирования.

Американские ядерные вооружения опасно устарели. Наша безопасность зависит от финансирования и своевременного размещения межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, — отметили авторы статьи.

По мнению законодателей, сохранение ядерного щита США является задачей, которая не подлежит обсуждению. Однако критически важные обновления арсенала недостаточно финансируются, власти, по словам аналитиков, не обновляют его вовремя.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США могут применить ядерное оружие на Украине, чтобы попытаться избежать поражения. Он отметил, что российская армия продолжает продвигаться на фоне того, что ресурсы Вооруженных сил Украины, включая финансовые, оскудели. Американский экс-разведчик считает, что, глядя на это, при принятии решений о возможном ядерном ударе в Белом доме руководствоваться здравым смыслом не будут.

До этого зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус напомнил, что Крым является частью ядерной державы и США следует учитывать этот факт в своих планах и угрозах в сторону полуострова. Так он отреагировал на слова отставного американского офицера Бена Годжеса, который заявил о необходимости сделать Крым «непригодным для русских войск и России в целом».