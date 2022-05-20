В США признали ошибкой переброску оружия НАТО к границам России NY: НАТО совершила ошибку, перебросив оружие к границам России на фоне своего расширения

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Эксперт по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман заявил, что считает ошибкой переброску оружия НАТО к российским границам после распада СССР. Он отметил, что Альянс тогда расширялся, но его решение 1994 года о приёме в свои ряды бывших советских союзников, стало «катастрофическим провалом», сообщает New Yorker.

Запад ошибся в оценке реакции Москвы на переброску оружия НАТО на восток, — подчеркнул эксперт.

Трейсман уверен, что в 1990-х главным международным вызовом было надёжное сближение России с западным миром. Запад должен был наладить с ней новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи. Успех в таких начинаниях мог бы обеспечить безопасность в Восточной Европе, однако уже в 1999 году НАТО приняла в свои ряды Чехию, Венгрию и Польшу.

Ранее стало известно, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала поддержку Франции в отношении вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Российский дипломат предположила, что организации, у которой, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, «умер мозг», срочно понадобились доноры.