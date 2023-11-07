В США признали пределы своего влияния на конфликты в Израиле и на Украине NYT: влияние Байдена на конфликты в Израиле и на Украине ограничены

Фото: The White House

Президент США Джо Байден столкнулся с пределами своего влияния на ближневосточный и украинский конфликты, пишет The New York Times. Об этом, по данным издания, говорит отказ израильских властей приостановить боевые действия в Газе и тупиковая ситуация на Украине.

В статье приводится мнение члена Палаты представителей Сета Моултона, который отмечает, что многие президенты страны рано или поздно осознавали, что у них нет рычагов воздействия на Тель-Авив. То же самое происходит и с Украиной.

При этом заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер считает, что США все же используют свое влияние, но негласно. Это отражается в передаче оружия. Когда Вашингтон видит что-то, что его беспокоит, это обсуждается с правительствами соответствующих стран, уточняет издание.

Ранее обозреватель Washington Post Макс Бут рассказал, что американцы и украинцы обменялись взаимными обвинениями из-за неудач ВСУ на передовой. Он отметил, что провал украинского контрнаступления обострил противоречия между Вашингтоном и Киевом.

По его словам, Украина предъявляет претензии в недостаточных поставках оружия. Американцы в свою очередь недовольны тем, что украинцы плохо справились с наступлением.