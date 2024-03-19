В США признали неспособность Запада вести тяжелые бои, как на Украине Подполковник США Вершинин: Запад не способен вести тяжелые бои, как на Украине

Фото: NATO

Западные военнослужащие не способны вести такие сложные боевые действия как те, что сейчас происходят на Украине, заявил американский подполковник в отставке Алекс Вершинин. По его словам, которые приводит Business Insider, США и странам Европы, возможно, необходимо изменить стратегию, механизм управления ресурсами и процесс обучения.

Собеседник добавил, что Запад на первый план ставит короткие и маневренные стычки, стараясь не допускать длительную борьбу на истощение. По его словам, конфликт на Украине показал потребность в короткие сроки пополнять истощенные силы и уметь компенсировать крупные потери на поле боя.

Сторона, которая признает изнуряющую природу войны и концентрируется на уничтожении сил противника, а не на захвате территорий, с большей вероятностью одержит победу. Запад не готов к такой войне, — считает он.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс заявил, что США необходимо восстановить отношения с Россией. По его словам, это единственный способ предотвратить третью мировую войну. Он подчеркнул, что американская стратегия на Украине потерпела полный провал: вследствие затягивания Вашингтоном боевых действий была разрушена бывшая советская республика. В то же время антироссийские санкции только навредили Европе, тогда как Москва продолжает демонстрировать экономический рост, добавил Сакс.