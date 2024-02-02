В США признали неготовность к информационной войне с Россией и Китаем USNI: США не готовы к информационной войне с Россией и Китаем

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США не готовы к информационной войне с Россией и Китаем в 2026 году, следует из отчета, представленного Военно-морским институтом США (USNI). Авторы доклада отмечают, что у американских ВМС нет согласованного стратегического, оперативного и тактического взгляда на то, как, будет выглядеть противостояние на море в ближайшие пять-десять лет.

Расширенные возможности, возникающие благодаря ускоряющимся технологиям, таким как гиперзвуковое оружие, искусственный интеллект, автономные системы, квантовые вычисления и оптика свободного пространства, усложняют и без того сложную среду, — говорится в документе.

Как отмечает Военно-морской институт США, американские силы не готовы ни к новому типу войны, ни к информационной гонке. Из документа следует, что существует риск начала полномасштабной войны в 2026 году, итог которой может оказаться для Америки «очень плохим». Отмечается, что Вашингтон отстает от своих конкурентов из Москвы и Пекина в новой «холодной войне».

Авторы считают, что такие ресурсы, как TikTok, Instagram (деятельность в РФ запрещена), YouTube и другие медиа находятся под влиянием Китая, из-за чего американские моряки потеряли веру в свою страну. США могут «понести огромные потери», прежде чем адаптировать свои технологии и составить достойную конкуренцию соперникам, говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что военные США в ближайшие выходные атакуют цели в Ираке и Сирии в ответ на налет на американскую базу в Иордании. Среди их целей — иранские боевики и объекты. При этом Вашингтон намерен совместить атаки с «невоенными мерами», чтобы показать Тегерану, что Белый дом не нацелен на эскалацию. Отмечается, что американская администрация хочет воздействовать на Иран, чтобы поддерживаемые им боевики прекратили нападения на Ближнем Востоке.