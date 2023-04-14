«Украинский корабль тонет»: в США признали низкие шансы Киева на победу American Conservative: утечка документов Пентагона говорит о «тонущем украинском корабле»

Фото: МО Украины

Содержание слитых секретных документов Пентагона говорит о том, что американские политики и военные признают маловероятность победы Украины в конфликте с Россией, но пока отказываются говорить об этом публично, написал обозреватель Брэдли Девлин в статье, опубликованной American Conservative. По его словам, «украинский корабль тонет», несмотря на увеличение расходов на его поддержку.

Автор напомнил об идиоме, авторство которой приписывают Бенджамину Франклину: «небольшая течь потопит большой корабль». Он порекомендовал политикам США серьезно отнестись к словам одного из отцов-основателей страны.

Это не маленькая утечка, а Украина — не огромный корабль. <...> Все эти «небольшие расходы», выделяемые на Украину, продолжают увеличиваться. По состоянию на январь Киеву выделили более $75 млрд долларов и еще гораздо больше на военные нужды, — написал он.

Ранее китайские политологи рассказали, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен случайно раскрыл правду о роли Вашингтона в украинском конфликте. По их мнению, США стремятся к полному подчинению Украины и управлению ей. Такой вывод они сделали на основе высказывания Блинкена о том, что прекращение огня «не будет справедливым и прочным миром» после слов представителя офиса президента Украины Андрея Сибиги о готовности обсуждать с Москвой судьбу Крыма.