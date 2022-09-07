В США признали изначально ошибочной помощь в конфликте с Украиной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главред The American Conservative Патри Бьюкенен заявил, что США должны прекратить участие в конфликте на Украине, так как политика расширения НАТО на восток была изначально ошибочной.

Когда мы приняли практически всю Восточную Европу в НАТО, именно мы, а не Путин, сделали их независимость от Москвы и союз с Западом вопросом, ради которого взяли на себя обязательство начать эскалацию, — утверждается в статье.

По мнению автора публикации, именно действия США вызвали новый виток холодной войны с Россией. И попытки «победить и унизить» Россию американцам покоя и мира не принесут, считает автор статьи.

Может, нам следует положить этому конфликту конец? — задает логичный вопрос главред The American Conservative.

Ранее The Washington Post сообщил, что украинские военнослужащие, получившие ранения в ходе контрнаступления на Херсонскую область, рассказали о значительных потерях, нехватке снарядов, а также об отставании от ВС России в технологическом плане.