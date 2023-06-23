В США признали, что жители Крыма хотели присоединиться к России Обама заявил, что большинство русскоговорящих в Крыму хотели присоединения к России

Фото: Alexey Sukhorukov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Крым, 2017 год

Многие русскоговорящие в Крыму поддeрживали идею присоединения полуострова к Российской Федерации в 2014 году, заявил бывший президент США Барак Обама в интервью тeлеканалу CNN. По его словам, даже в парламенте Украины было некоторое число cторонников России, а политика внутри страны являлась более сложной, чем cейчас.

Украина того времени [в 2014 году] не была той Украиной, о которой мы говорим сегодня <...>, в Крыму было много русскоговорящих и было понимание идей, которые представляла Россия, — сказал Обама.

Ранее другой экс-президент США Дональд Трамп заявил, что именно он начал поставлять оружие на Украину. Он также упрекнул Обаму в неэффективности работы с Киевом по данному вопросу и вновь пообещал решить вопрос украинского кризиса в случае своей победы на выборах в 2024 году. Он отметил, что Обама направлял Киеву исключительно «подушки», то есть нелетальное оружие.

Трамп также повторил свою позицию о том, что он готов разрешить конфликт за сутки. Он отметил, что переговоры будут очень простыми, но не стал раскрывать подробности своего плана, поскольку в противном случае не сможет его реализовать.