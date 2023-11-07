В США признали, что Зеленский проиграет на выборах Немецкий бизнесмен Дотком: в США признали, что Зеленский проиграет на выборах

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

В США осознали, что у президента Украины Владимира Зеленского нет шансов переизбраться на второй срок, заявил в Twitter (Х) немецко-финский предприниматель Ким Дотком. По его мнению, об этом говорит тот факт, что в Белом доме закрыли глаза на нарушение демократических основ со стороны украинских властей, выразившееся в фактическом переносе выборов.

Зеленский снова отменяет выборы. <...> Правительство США говорит нам, что прокси-война направлена на защиту демократии. Они знают, что их марионетка не выиграет переизбрание, — подчеркнул Дотком.

Владимир Зеленский вечером 6 октября выпустил видеообращение, посвященное теме выборов в стране. Он заявил, что сейчас не время для их проведения. Украинский президент потребовал не «вбрасывать в общество» данную тему. Зеленский добавил, что власти имеют структуры, «способные ставить точки» в любом политическом споре, если того требует единство общества. Он считает, что «должны прекратиться волны», которые раскалывают это общество политически.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 5 ноября сообщил, что Владимир Зеленский отдал распоряжение своему офису начать подготовку к выборам главы государства весной 2024 года. По его информации, выборы должны состояться в последнее воскресенье марта.