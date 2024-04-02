В США признали, что ВСУ теряют позиции Белый дом: ВСУ теряют позиции из-за недостатка помощи США

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВСУ последние недели теряет позиции из-за отсутствия помощи США, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Украину нельзя заставлять ждать в плане поддержки.

Украина не может позволить себе никаких задержек. Мы видим, что происходит последние недели и месяцы на Украине, они теряют позиции на поле боя, — сказала Жан-Пьер на брифинге.

Ранее полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон сообщил, что продвижение ВС России вынуждает Вооруженные силы Украины сильнее отступать. Он уточнил, что армия России постепенно вытесняет украинских солдат и формирует новую линию фронта, что особенно критично у Авдеевки и Харькова. Лейтон указал, что ВСУ придется занять новые позиции, отступив перед российскими бойцами.

До этого американский миллиардер Дэвид Сакс, комментируя высказывание Илона Маска о вероятной потере Украиной всех черноморских территорий, констатировал, что контрнаступление ВСУ стало одним из самых крупных военных поражений в современной истории. Бизнесмен считает, что безрассудная поддержка Киева со стороны Вашингтона и привела к нынешнему положению Украины, поэтому доверять людям в Белом доме больше нельзя.