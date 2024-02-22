В США заявили, что ВСУ используют американское оружие против населения Журналист Ланкастер: ВСУ специально бьют американским оружием по мирным жителям

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины специально используют американское оружие против мирного населения Донбасса, заявил бывший военнослужащий ВМС США и журналист Патрик Ланкастер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Так он прокомментировал обстрел Донецка, в результате которого получила повреждения центральная библиотека имени Крупской.

Нет никаких сомнений в том, что Украина не пыталась и не делала ничего, чтобы защитить мирных людей от обстрелов. Огонь велся по гражданскому населению. На мой взгляд, в этом нет никаких сомнений, — сказал он.

Журналист заявил, что ВСУ обстреляли гражданские объекты в Донецке 155-миллиметровыми артиллерийскими снарядами и ракетами HIMARS американского производства. По его словам, он заходил в библиотеку, поврежденную в результате атаки, и не увидел там «ничего военного».

Я зашел в библиотеку, прошел ее вдоль и поперек и обошел вокруг — ничего военного. Только читающие люди, в основном женщины. А после того как упали снаряды, все они укрылись в подвале, включая тех двоих, которые были ранены, — рассказал он.

ВСУ нанесли удар по центре Донецка 20 февраля. В результате атаки повреждения получила центральная библиотека имени Крупской, а также пострадала женщина. Ее состояние оценивалось как средней степени тяжести.