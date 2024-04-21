В США признали, что удар Ирана по Израилю стал шоком для Вашингтона WSJ: масштабы удара Ирана по Израилю шокировали представителей США

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Масштаб ударов Ирана по территории Израиля шокировал представителей администрации США, сообщает The Wall Street Journal. В газете отметили, что американская сторона не смогла гарантировать Тель-Авиву полную безопасность.

Согласно данным источника газеты в американской администрации, 13 апреля в «ситуационной комнате» Белого дома состоялось закрытое совещание по ситуации, в ходе которого его участники выразили свое удивление масштабами действий иранской стороны.

Это оказалось на верхней границе того, что мы ожидали, — заявил чиновник.

В издании пояснили, что никто в мире раньше «не пробовал перехватить так много баллистических ракет одновременно». В США предполагали, что американские и израильские силы смогут справиться с 50 снарядами, однако гарантировать безопасность при единовременном пуске более 100 ракет в Вашингтоне не смогли.

Ранее израильский министр иностранных дел Исраэль Кац предположил, что вслед за его страной Иран атакует остальной мир. По его словам, недавний удар по израильской территории был «лишь анонсом» того, что ожидает другие страны планеты, поэтому Тегеран нужно остановить как можно скорее.

До этого заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни заявил, что правительство примет ответные меры в течение нескольких секунд в случае атаки со стороны Израиля. По его словам, удар по израильской территории при таком развитии событий будет намного сильнее, чем предыдущий.