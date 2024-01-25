В США признали, что опозорились на весь мир Полковник Макгрегор: США стали посмешищем в глазах всего мира из-за Украины

Фото: МО Украины

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор написал на своей странице в Twitter (X), что провалы США на Украине выставили Соединенные Штаты посмешищем на весь мир. Экс-чиновник высказал мнение, что Вашингтон полностью провалился со своей украинской политикой.

Наши провалы на Украине выставляют нас в глазах всего остального мира абсолютным посмешищем. Это уже чересчур! — вспылил Макгрегор.

Ранее Макгрегор обвинил американского сенатора Линдси Грэма во лжи после его слов, что на Украине не погибло ни одного американца. По информации экс-советника Пентагона, на Украине погибли по меньшей мере 400 граждан США. По словам бывшего госслужащего, американские власти скрывают эту информацию от своих граждан, этого никогда не признают в Белом доме и не обнародуют в СМИ.

По мнению Макгрегора, после завершения конфликта президент Украины Владимир Зеленский переедет на Кипр или в Италию, где у него якобы есть особняки. Экс-советник Пентагона также допустил, что Зеленский обоснуется во Флориде. При этом полковник считает, что все происходящее на Украине — это просто «надувательство» и «эксплуатирование» украинцев.

Также Макгрегор заявлял, что приказ держать оборону «любой ценой» для ВСУ является невыполнимой задачей. Американский полковник уверен, что такая тактика обернется для Киева большими потерями.