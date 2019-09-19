https://static.news.ru/photo/62a89642-a84c-11e9-8efe-fa163e074e61_660.jpgФото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Журналисты американского издания The National Interest признали неспособность США отразить атаку гипервзуковыми ракетами.
Автор статьи также констатировал, что Россия и Китай опережают США в сфере гиперзвуковых вооружений.
При этом журналист напомнил, что Минобороны США выделило в 2019 году на разработку подобного оружия свыше $2 млрд, подчеркнув, что Вашингтон сосредоточен на создании именно наступательного гиперзвукового вооружения, а не оборонительного.
Кроме того, Соединённые Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРМСД). Это, по мнению автора, может спровоцировать противников на нанесение первого удара.
Больший паритет в развитии как наступательных, так и оборонительных способностей будет гарантировать, что США не только успеют за развитием противника, но и превзойдут их, — говорится в статье.
Ранее News.ru писал о том, что генерал-лейтенант американской армии в отставке Томас Фоер заявил, что Вооружённым силам США не надо торопиться в создании гиперзвуковых ракет. Вместо того чтобы сравнять свой потенциал с вооружениями России и Китая, следует заняться обороной.