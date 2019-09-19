https://static.news.ru/photo/62a89642-a84c-11e9-8efe-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Журналисты американского издания The National Interest признали неспособность США отразить атаку гипервзуковыми ракетами.

Автор статьи также констатировал, что Россия и Китай опережают США в сфере гиперзвуковых вооружений.

При этом журналист напомнил, что Минобороны США выделило в 2019 году на разработку подобного оружия свыше $2 млрд, подчеркнув, что Вашингтон сосредоточен на создании именно наступательного гиперзвукового вооружения, а не оборонительного.

Кроме того, Соединённые Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРМСД). Это, по мнению автора, может спровоцировать противников на нанесение первого удара.

Больший паритет в развитии как наступательных, так и оборонительных способностей будет гарантировать, что США не только успеют за развитием противника, но и превзойдут их, — говорится в статье.

Ранее News.ru писал о том, что генерал-лейтенант американской армии в отставке Томас Фоер заявил, что Вооружённым силам США не надо торопиться в создании гиперзвуковых ракет. Вместо того чтобы сравнять свой потенциал с вооружениями России и Китая, следует заняться обороной.