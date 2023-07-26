В США признали беспомощность дронов ВСУ против российских средств РЭБ Newsweek: Украина проиграла России гонку в области радиоэлектронной борьбы с БПЛА

Фото: МО Украины

Россия сделала удачную ставку на комплексы радиоэлектронной борьбы в условиях, когда беспилотники приобретают все большее значение в зоне боевых действий, пишет Newsweek. По мнению американских журналистов, Украина такими успехами похвастать не может.

В издании отметили, что по эффективности системы РЭБ российская армия «намного опережает» украинскую. На это, в частности, указал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Украина добилась прогресса в области радиоэлектронной борьбы, но мы начали поздно, нам следовало развиваться раньше, — сказал он.

Комплексы РЭБ в армии существовали и прежде. За счет создания помех они позволяли нарушать работу систем управления и связи противника, попутно защищая собственные системы от аналогичных воздействий. При этом средства радиоэлектронной борьбы хорошо продемонстрировали себя в ликвидации беспилотников за счет блокирования сигнала управления.

ВСУ вынуждены использовать против дронов привычные средства ПВО, в том числе и дорогостоящие зенитные ракетные комплексы. Проблемы в том, что они беспомощны, когда необходимо справляться с полчищами БПЛА.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что за счет грамотного размещения средств радиоэлектронной борьбы над Москвой фактически можно создать «купол», через который уже не пробьются украинские ударные дроны.

Военкор Александр Сладков усомнился в реализации такой задумки. По его словам, система будет создавать сильные помехи, что неприемлемо для мегаполиса. В частности, по его словам, в Москве начнутся перебои в работе интернета.